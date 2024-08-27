Edin Dzeko tarih yazdı! Kariyerinde bir ilk... Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, üst üste iki sezonun ilk üç maçında üç gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko, Rizespor maçında attığı golle ligdeki gol serisini sürdürdü.

Boşnak yıldız, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarının ardından Rizespor filelerini de havalandırarak ligin ilk üç maçında üç gol atmayı başardı.

38 yaşındaki Dzeko, geçen sezon da ligin ilk üç karşılaşmasında üç gol kaydetmişti. 21 yıllık profesyonel kariyerinde bunu beşinci kez başaran tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe forması altında ise ilk kez üst üste iki sezonun ilk üç maçında üç gol atarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

DAHA ÖNCE BAŞARDI

Dzeko, 2010-11 sezonunda Wolfsburg forması giyerken Bundesliga'nın ilk üç maçında üç gol atmıştı. 2017-18 sezonunda ise Roma formasıyla aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Ancak en iyi başlangıcını 2011-12 sezonunda Manchester City formasıyla Premier Lig'deki ilk üç maçta altı gol atarak yapmıştı.

Bu başarıyı hiçbir kulüpte iki sezon üst üste tekrarlayamamıştı. Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıkan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında bu başarıyı yakalayarak tarih yazdı.