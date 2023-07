Edin Dzeko: Türkiye’nin en büyük kulübündeyim, Fenerbahçe’deyim

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden golcü oyuncu Edin Dzeko, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu ve soruları yanıtladı.

Tecrübeli isim sözlerine şu şekilde başladı:

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de önemli Bosnalı oyuncuların forma giydiğini söyledi.

Golcü oyuncu, taraftarlar tarafından çok güzel karşılandığını belirtti.

37 yaşındaki futbolcu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hoca konusunda konuşacak olursam, kendisi hoş ve nazik bir insan. Buraya geldiğimde kendisini tanıttı ve benden beklentilerini iletti. Güzel bir konuşma ve tanışma oldu. Her ne kadar Avrupa’dan gelmiş olsam da her zaman kendimi geliştirmek isteyen, kulüp için, hocamız için faydalı olmaya çalışan ve her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Bir futbolcu için geçmişi aslında çok önemli değildir, çünkü sürekli olarak geleceğe bakmak ve geleceği değerlendirmek durumundasınız ve her zaman daha iyi olabilirsiniz. Ben de her zaman bu mantaliteye sahibim.