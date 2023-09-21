Edin Dzeko: Türkiye'nin Real Madrid'i Fenerbahçe'dir Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşnak golcü, "Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Edin Dzeko, Prime Video'ya çarpıcı bir röportaj verdi.

Sarı-lacivertlilerde harika günler geçirdiğini belirten deneyimli golcü, sarı-lacivertli kulübü Real Madrid'e benzetti.

"Lukaku'yu rahatsız edebilirdi"

"Inter'de kalmak istiyordum çünkü orada çok mutluydum. Kulübün benimle ilgili ayrılık kararı almasını Lukaku'ya daha fazla güven vermek için aldığını düşünüyorum. Kadroda benim gibi önemli bir futbolcunun olması Lukaku'yu rahatsız edebilirdi. Bu yüzden Romelu'nun Inter'de kalmamasına çok şaşırdım.

"Şampiyonlar Ligi finalinde şanssızdık"

Inter'de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Şampiyonlar Ligi finalinde City'ye karşı biraz şanssızdık çünkü elimize fırsatlar geçmişti. Gol atamazsanız maçı kazanamıyorsunuz.

"Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik"

Geçtiğimiz yıl teknik direktörümüz Simone Inzaghi stresli bir yıl geçirdi çünkü ligdeki sonuçlar bizim seviyemizde değildi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim gibi oynarsanız çok fazla enerji sarf edersiniz. Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik ve Serie A'da daha azının yeteceğini düşündük ama olmadı.

"Benim için yaş sadece sayıdır"

Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

"Türkiye'nin Real Madrid'i Fenerbahçe"

Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i.

"Real Madrid'de oynamak isterdim"