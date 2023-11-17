Edin Dzeko ülkesinde haber oldu! Milli kahraman... Boşnak basını, Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko'nun yardımseverliğini anlattı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Edin Dzeko, takım içindeki davranışlarıyla takdir toplarken ülkesinde de yaptığı hayırlı işlerle dikkati çekiyor.

116 milyon euroluk kariyer kazancına sahip olan Boşnak golcü, ülke basınında haber oldu.

Gayrımenkul sektörüne yatırım yapıyor. Sayılı bir hayırsever. Ağır hasta, tedavi ve ilaca ihtiyaç duyan, kimsesizler için özel bir spor fonu hesabı açtı. Çok geçmeden pek çok Bosnalı sporcu onun bu hareketine katıldı. 150 bin euroluk bir başlangıç bağışı yaptı.

Eşi de hayır işlerine düşkün

Öte yandan eşi Amra Dzeko'nun da kanser hastaları ve kanserli çocuklar için 'Kalp' adlı vakfı var. Farkındalık için saçlarını kestirmişti.

Amra açıklamasında, "Harika hayatlarımız olduğu düşünülüyor. Ancak önemli olan durumu olan herkesin bir şeyler yapabilmesi ve yardım etmesi. Özel çocukları mutlu edebilmek için saçlarımı kestirdim. Özellikle Bosna'ya çok bağlıyız. Çocuklar bizim her şeyimiz." demişti.

16 maçta 19 gol katkısı

Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Dzeko, 12 kez ağları havalandırırken, 7 asiste imza attı.