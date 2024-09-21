Haberler



Futbol



Edin Dzeko ve Davinson Sanchez'in çok konuşulan pozisyonu

Edin Dzeko ve Davinson Sanchez'in çok konuşulan pozisyonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynanan derbinin ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.