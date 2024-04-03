Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten takımla toplantı: O kupayı alacağız Fenerbahçe'nin kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Adana Demirspor maçı öncesinde takım arkadaşlarını motive etti.

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Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almadığı genel kurulun ardından sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor maçına odaklanmış durumda.

Takımın deneyimli futbolcusu ve kaptanı Edin Dzeko, sabah kahvaltısında takım arkadaşlarına güçlü bir mesaj verdi.

"O kupayı alacağız"

Dzeko, kahvaltı öncesinde takım arkadaşlarını şu sözlerle motive etti:

Dün başkanımızın bize olan güvenini duydunuz. Taraftarımızın bize olan inancını biliyorsunuz. Her türlü engellemeye karşın, biz cevabı sahada vereceğiz. Şampiyon olacağız, o kupayı alacağız.

Bu sözlerle takım arkadaşlarını motive eden Dzeko'nun, liderlik vasıflarını bir kez daha sergilediği gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklanmış bir şekilde maça çıkması beklenirken, Dzeko'nun liderliği ve motivasyonu takımın performansına olumlu yönde yansıması bekleniyor.

Tadic de şampiyonluğa inanıyor

Öte yandan takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de ligden çekilmekten vazgeçilmesini olumlu karşıladığını belirtirken, Edin Dzeko ile aynı fikirde olduğunu ve tüm kupalara talip olduğunu söyledi.