- Haberler
- Futbol Haberleri
- Edin Dzeko, Yasin Öztekin'le tatilde
Edin Dzeko, Yasin Öztekin'le tatilde
Süper Lig'de adı Fenerbahçe'yle anılan Edin Dzeko, Samsunspor'da forma giyen Yasin Ötekin'le Marmaris'te tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 14:44
Dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'nun adı Türkiye'de Fenerbahçe'yle anılıyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Roma'nın Bosna Hersekli 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'dan, dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
Tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesinde İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulunmuştu.
YASİN ÖZTEKİN'LE TATİL
İstanbul'dan Marmaris'e geçen ünlü oyuncunun tatil yapmak için İstanbul'a geldiği anlaşıldı.
Tatiline devam eden Dzeko, Samsunspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le tatil pozu verdi.
Öztekin tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.