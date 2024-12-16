Edin Dzeko yine üzerine düşeni yaptı

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Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, takımın gol yollarındaki en önemli isimleri olmaya devam ediyor.

Dün gece oynanan karşılaşmada Youssef En-Nesyri yıldızlaşırken, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko da sahada kaldığı süre boyunca üzerine düşeni yaptı.

DZEKO’DAN UNUTULMAZ GOL

Mücadelenin 41. dakikasında ceza sahasında uzak köşeye müthiş bir vuruş yapan Dzeko, takımını öne geçiren isim oldu.

Bu golle Dzeko, Süper Lig’de çıktığı 51. maçında 30. golüne imza atarak 2007-08 sezonundan itibaren bu sayıya en hızlı ulaşan Fenerbahçe oyuncusu olmayı başardı.

ZORLU MÜCADELEYE RAĞMEN OYUNU BIRAKMADI

45+1. dakikada kafasına aldığı darbe nedeniyle başı bandajlanan Dzeko, tüm zorluklara rağmen sahada kalmayı tercih etti ve mücadeleyi bu şekilde tamamladı.

“HEP BİRLİKTE KAZANDIK”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü, Bizim için kazanmak önemliydi. Bugün hep birlikte kazandık." diyerek galibiyetteki takım ruhuna vurgu yaptı.