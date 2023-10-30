Edin Dzeko'dan Galatasaray sözleri: Sabırsızlanıyorum Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, vatandaşı Elvir Bolic'e Galatasaray maçını sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

5-0 kazanılan Pendikspor maçında 3 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükselten Dzeko, tam 12 yıl sonra bir maçta 3 ve üzeri gol atmayı başardı.

Icardi'yi yakaladı

Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.

Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.

"Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum"

Öte yandan Tivibuspor'a konuşan Dzeko'nun vatandaşı ve sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Elvir Boliç, Boşnak futbolcunun derbiyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.