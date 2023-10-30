Edin Dzeko'dan Galatasaray sözleri: Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla fırtına gibi esmeye devam ediyor.
5-0 kazanılan Pendikspor maçında 3 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükselten Dzeko, tam 12 yıl sonra bir maçta 3 ve üzeri gol atmayı başardı.
Icardi'yi yakaladı
Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.
Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.
"Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum"
Öte yandan Tivibuspor'a konuşan Dzeko'nun vatandaşı ve sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Elvir Boliç, Boşnak futbolcunun derbiyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda, 75 bin kişinin önünde oynadım ancak Fenerbahçe taraftarı kadar maça etki eden bir topluluk görmedim! Kulübümüzün 9 senelik şampiyonluk hasreti beni inanılmaz motive ediyor. Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum!
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