Edin Dzeko'dan Galatasaray'ın Icardi paylaşımına tepki

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında ağırladı.

Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca müsabaka 0-0 sonlandı.

Icardi ve Djiku'nun tartışmalı pozisyonu

Derbinin ardından ise tartışmalar devam ediyor.

Mauro Icardi ile Alexander Djiku'nun maçın 22. dakikasında girdikleri mücadele sonrası Icardi'nin yerde kalmasıyla, sarı-kırmızılıların penaltı beklemesi maça damgasını vurdu.

Galatasaray karşılaşmanın ardından Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğraf paylaştı.

"Penaltı için ağladılar"

Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya ise sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko tepki gösterdi.

Dzeko yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin."