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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçti.

55. dakikada sahneye çıkan Dzeko, farkı 2'ye çıkarırken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

"PASLI OYNA MAXIMIN"

Öte yandan ESH Spor muhabiri Ercan Ertan'ın kamerasına yansıyan görüntülerde, Boşnak futbolcu, golü attıktan sonra Allan Saint Maximin'in yanına giderek yıldız futbolcuya daha paslı oynaması gerektiğini söyledi.

İki futbolcu kısa süreli konuştuktan sonra Bodrum FK'lı futbolcular santrayla maça başladı.

Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.

(Görüntü hakkı beIN Sports'a aittir.)

"NEREDEYSE HİÇ PAS ATMIYORSUN"

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli futbolcuların EA FC 25'teki reytinglerini tahmin ettikleri videoda da Jayden Oosterwolde, "Neredeyse hiç pas atmıyorsun." diyerek takım arkadaşına şakayla karışık uyarıda bulunmuştu.