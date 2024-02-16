Edin Dzeko'dan İstanbul dışında kötü istatistik Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ligde attığı gollerin sadece birini İstanbul dışında attı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Fenerbahçe'de ligde 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozan Edin Dzeko, Rizespor maçında da en önemli gol ayaklarından olacak. 17 golle krallıkta oturan Boşnak forvet, deplasmandaki kötü serisini bitirmek için de sahaya çıkacak.

Son olarak 7 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanında ağları sarsan Dzeko, o tarihten sonra dış sahada Gaziantep, Başakşehir ve Antalyaspor'u boş geçti.

İstanbul dışında sadece bir golü var

Bu sezon deplasmanda 7 gol atan 37 yaşındaki yıldız, bunların sadece 1'ini İstanbul dışında kaydetti. Ligde Samsunspor maçı dışında attığı bütün goller İstanbul'da geldi.