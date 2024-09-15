Edin Dzeko'dan Jose Mourinho'ya: Yorgun değilim Bu sezon 10 maçta ter döken 38 yaşındaki Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor. Deneyimli santrfor, Kasımpaşa karşısında sakatlık riskinden korunmak için dinlendirilmek istendi. Ancak Bosnalı golcünün "Ben yorgun değilim" diyerek formayı aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin deneyimli santrforu Edin Dzeko, formayı bırakmıyor.

Sezon başından beri sarı-lacivertlilerin oynadığı 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp maç başına 81 dakika sahada kalan 38 yaşındaki forvet, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 2 müsabakada 180 dakika ter döktü.

MOURINHO, DİNLENDİRMEYİ DÜŞÜNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon 10 maçta oynayan ve sakatlıktan korumak amacıyla Dzeko'yu Kasımpaşa deplasmanında dinlendirmeyi düşündü ve En-Nesyri'ye görev vermek istedi.

JOSE MOURİNHO'NUN GÜVENİNİ ALDI

Portekizli çalıştırıcı, usta golcüyle görüşme gerçekleştirip bu önerisini iletti. Ancak Bosnalı forvetin "Ben yorgun değilim, dinlenmek gibi bir düşüncem yok. Kasımpaşa karşısında sahada yerimi almak isterim." dediği belirtildi.

Dzeko'nun bu sözlerinin ardından formuna ve üst düzey tecrübesine güvenen Mourinho'nun formayı yıldız isme vermesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertli futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de çıktığı 8 müsabakada ligde ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ağları 4'er kez havalandırırken 1 de asist gerçekleştirdi.