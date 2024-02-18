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Edin Dzeko'dan Rize'de geri dönüşü getiren konuşma

Edin Dzeko'dan Rize'de geri dönüşü getiren konuşma Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın devre arasında "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım" sözleriyle arkadaşlarını motive etti.