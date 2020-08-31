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    Edin Dzeko'dan Samsunspor'a mesaj

    Roma'nın dünyaca ünlü futbolcusu Edin Dzeko, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a başarı dileklerinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 17:53
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    Edin Dzeko'dan Samsunspor'a mesaj

    Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko, TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'a başarılar diledi.

    Edin Dzeko videoda ''Yüksel Başkan ve Samsunspor. Süper Lig yolunda size ve Samsunspor'a başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

    Edin Dzeko'dan Samsunspor'a mesaj - İZLE

    YÜKSEL YILDIRIM DA PAYLAŞTI

    Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ise o videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yıldırım, ''İyi Günler Büyük Samsunspor Taraftarı,bu sabahta yeni bir sürpriz yapmak istedim. Dünya yıldızı Edin Dzeko, bizlere başarılı bir sezon diledi. Teşekkürler Edin Dzeko! Artık Başkan olarak Samsunspor'umuzun global ilişkilerini yaymaya devam ediyorum. Sevilen bir kulüp olmak hedefim!'' şeklinde konuştu.

    Edin Dzeko dan Samsunspor a mesaj #1

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