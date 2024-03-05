Edin Dzeko'dan takım arkadaşlarına motivasyon: Avrupa'da kupa kazanabiliriz

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Türkiye Kupası'na vedanın ardından Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, rotasını Konferans Ligi'ne kırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın 3 tecrübeli yabancısı, Samandıra'da Konferans Ligi motivasyonu yapıyor.
"Konferans Ligi'ni kazanabiliriz"
Takımın kaptanı Edin Dzeko tecrübeli isimler Tadic ve Bonucci ile birlikte takım arkadaşlarını şu sözlerle motive etti:
Biz güçlü bir ekibiz. Konferans Ligi'ni alabiliriz. Gruptan lider çıktığımızı unutmayın. Yapmamız gereken tek şey; motive olmak ve ne kadar çok istediğimizi göstermek. Bu kupada mücadele veren hiçbir takımdan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bu turu geçersek, finale kadar gidebiliriz.
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