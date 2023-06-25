Edin Dzeko'nun eşi Amra, Fenerbahçe formasıyla ortalığı yaktı

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2.sırada tamamlayan fakat Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Fenerbahçe, yoğun bir transfer dönemi geçiriyor.
Sarı-lacivertliler; Ryan Kent'in ardından 37 yaşındaki Bosnalı golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
Sosyal medyayı yıktı
Bosnalı golcünün eşi Amra Dzeko, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyada viral oldu.
Sarı-lacivertli formayı giyen Amra, paylaşımıyla Fenerbahçe'ye 'Merhaba' dedi.
Amra Dzeko'nun Instagram gönderisine Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı.