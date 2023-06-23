Edin Dzeko'nun gol şarkısı: Beni sev Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu iki yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, transferi 'Beni Sev' şarkısı ile duyurdu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali oynayan Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 euro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni şarkısı Hande Yener'den

Fenerbahçe, Dzeko'nun transferini bir video ile duyurdu. Videoda Hande Yener'in 'Beni Sev' şarkısı kullanılırken, Boşnak yıldız da sözlerinin ardından şarkıyı söyledi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin gol şarkısı olarak seçilen "Aşkın Olayım" popüler olmuş, şampiyonluk töreninde de yıldız futbolcu bu şarkıda Simge ile düet yapmıştı.

Dzeko, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasında şunları söyledi:

Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum.

Edin Dzeko'nun kariyeri

Kariyerinde Serie A, Bundesliga ve Premier Lig'de forma giyen Edin Dzeko, şu anda Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo ile birlikte Avrupa'nın beş büyük liginin en az üçünde 50 gol barajını aşan iki oyuncudan biri konumunda.

Boşnak yıldız, geçtiğimiz sezon forma giydiği Inter'de tüm kulvarlarda toplamda 52 maçta 14 gol atıp beş asist yaptı.