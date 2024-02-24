Edin Dzeko'nun golü ofsayta takıldı Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 45+2. dakikasında Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

Gol geçersiz sayıldı

Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Dusan Tadic sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kale dibinde sol çaprazda bulunan Dzeko'nun dokunuşunun ardından top ağlarla buluştu.

Fakat pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Kısa bir süre VAR hakemlerini dinleyen Cihan Aydın, kararını onayladı ve bu pozisyonun ardından müsabakanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)