Edin Dzeko'nun golü VAR kararı sonrası geçerli sayıldı Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında bulduğu gol önce ofsayt nedeniyle iptal edildi. Daha sonra VAR kararıyla gol geçerlilik kazandı.

ensonhaber.com Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında sosyal medyada konuşulan bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 45+1. dakikada eşitlik golünü buldu. Gol geçerlilik kazandı Ferdi'nin ortasında Serdar Aziz arkaya aşırdı ve Edin Dzeko arka direkte kafa vuruşunu yaparak skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Yardımcı hakem Kerem Ersoy top ağlara gider gitmez ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, oyunun hemen başlamamasını istedi ve VAR kontrolünü bekledi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, yaptığı kontrol sonrası ofsayt olmadığını belirledi ve gol geçerlilik kazandı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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