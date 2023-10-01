Edin Dzeko'nun golü, VAR'dan döndü Fenerbahçe, Rizespor karşısında Edin Dzeko ile golü buldu ancak pozisyon öncesinde topu alan Osayi'nin elle oynadığı gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Pozisyondan saniyeler öncesinde ise sarı-lacivertliler penaltı itirazında bulunsa da karar devam yönünde oldu.

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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rizespor'u konuk etti.

Bu maçın ilk yarısında ise tartışmalı anlar yaşandı.

Fenerbahçe'nin penaltı itirazı

Önce 37. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin ortasında arka direğe hareketlenmek isteyen Szymanski, Hojer ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Dzeko golü buldu

Bu golden saniyeler sonra ise Fenerbahçe golü buldu. Maçın 38. dakikasında Osayi'nin orta alanda kaptığı top sonrası Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Szymanski'nin derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Fred çaprazdan içeri sokulup arka direğe yerden pasını çıkardı.

Kale alanı içinde Dzeko topu boş ağlara yuvarladı ancak pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleşti.

İnceleme sonrası gol geçersiz sayıldı

VAR hakemleri, gol öncesi Osayi'nin orta alanda topu kaptığı sırada elle oynayıp oynamadığını inceledi. VAR, daha sonra Hakem Cihan Aydın'ın monitörün başına çağırdı. Pozisyonu izleyen Aydın, Dzeko'nun golü öncesi Osayi'nin orta alanda topu kaptığı sırada bir elle oynaması olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.

Kadıköy'de ilk yarının son dakikalarında yaşanan bu anlar ise sosyal medyada tartışma yarattı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)