Edin Dzeko'nun kızından duygulandıran hareket! Saçlarını bağışladı Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun kızı Una, saçlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı. Bu anlamlı jest, futbolseverleri duygulandırdı.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun kızı Una, son derece dokunaklı bir jestte bulunarak saçlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı.

Bu anlamlı hareket, sadece Una'nın insani duyarlılığını değil, aynı zamanda Dzeko ailesinin topluma olan duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Saç bağışının önemi

Una'nın saç bağışı, kanserle mücadele eden çocuklara moral veren ve onların zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettiren bir adım olarak nitelendiriliyor. Saç bağışı, kanser tedavisi gören çocuklar için peruk yapımında kullanılarak, onların saçsızlık sorununa çözüm oluyor ve onlara güven duygusu veriyor.

Türk kullanıcılar da Edin Dzeko ve ailesini bu duyarlı davranışlarından dolayı takdir etti.