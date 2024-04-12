Edin Dzeko'nun Türk bayrağını göstermesi Yunan basınında: Kabul edilemez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın geniş yer bulduğu Yunan basınında dikkat çeken konuların başında, Fenerbahçe'nin yıldızlarından Edin Dzeko'nun tribünlere formasındaki Türk bayrağını göstermesi geldi.

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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri olan Dzeko, tribünlerin kendisini yuhalamasının ardından formasındaki Türk bayrağını gösterdi.

Bu hareket, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı ve Yunan basınında da geniş yer buldu.

Olympiakos - Fenerbahçe maçına dair komşu basında yapılan yorumlarda, Dzeko'nun bu tavrı en dikkat çeken konular arasında yer aldı.

67. dakikaya kadar Olympiakos, 3-0 öndeydi ancak Fenerbahçe geri döndü. Retsos'un dikkatsiz hareketinden bir penaltı kazandı ve sonrasında da skoru 3-2'ye kadar getirdi. İstanbul'daki rövanşın rengi değişti.

"Türk bayrağını gösteriyorlar"

Kırmızı-beyazlı savunma, Mendilibar için sorun yaratmayan Edin Dzeko'yu sessiz tutmayı başardı. Ancak Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu. Türk bayrağını gösteren tek kişi Dzeko değildi. Zira İrfan Can Kahveci de skoru 3-2 yaptıktan sonra benzer bir davranışta bulundu.

"UEFA ceza vermeli"

Maçın 34. dakikasında Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi! Normal olarak komşuda tecrübeli forvet idol haline getirildi ancak UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır.

"Kabul edilemeyecek davranış"

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Olympiakos ile oynanan maçta değerine ve deneyimine yakışmayan bir meydan okumada bulundu. Dzeko, ilk yarıda Carmo ile yaşadığı pozisyona sert bir şekilde itiraz etti ve bu Olympiakos taraftarlarının tepkisine neden oldu. Dzeko, her zamanki gibi kendini spot ışıklarının altında buldu. Inter ve Manchester City'nin eski yıldızı, kariyerine göre kabul edilemeyecek şekilde bir tepki gösterdi.

"Türk vatandaşlığına geçmesini istiyorlar"

Edin Dzeko, Georgios Karaiskakis'ten intikam aldı ve bunu formasındaki Türk bayrağını göstererek yaptı! Dzeko, 34. dakikada düdük çalınmayan pozisyonun faul olduğunu iddia ederek hakeme itirazlarda bulunduğu için yuhalandı. Sonrasında formasındaki Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu. Yıldız oyuncu, bu hamlesiyle Türkiye'de idol haline geldi. Hatta sosyal medyada hükümetten Dzeko'nun Türk vatandaşlığına geçmesini isteyen çok sayıda Türk vardı.

"Avantajlı durumdayız"