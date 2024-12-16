Edin Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba, özür diledi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

45+1. dakikada Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

"ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM"

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ba, oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

Ba'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.



Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum.



Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir Camiası'ndan özür dilerim.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)