Edin Dzeko'yu hırs bastı: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, sezon sonunda hem gol krallığı tacını takmak hem de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

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20 golle gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte ilk sırada yer alan Edin Dzeko, sezon sonunda hem tacı takmak hem de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım"

Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı açıklamada; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." dediği vurgulandı.

24 gol 9 asist

Başarılı golcü bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta 24 gol 9 asistle takımının gol yükünü çekmişti.