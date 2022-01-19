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    Edin Visca, Akyazı'da görücüye çıkıyor

    Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, ilk kez Akyazı'da taraftarın önüne çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 11:56
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    Edin Visca, Akyazı'da görücüye çıkıyor

    Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Edin Visca, ilk kez Akyazı'da sahaya çıkacak.

    Bordo-mavili formayı ilk kez Sivas'ta giyen yıldız oyuncu, bu kez iç sahada taraftarla buluşacak.

    Ligde 4 gol 9 asistle oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımındaki ilk gol sevincini de taraftarı önünde yaşamak için mücadele edecek.

    Edin Visca, Akyazı da görücüye çıkıyor #1

    DALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK

    Başakşehir forması giydiği dönemde 3-1 kazandıkları Giresunspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu, yeşil-beyazlılar önünde yine başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Üst düzey resmi maçlarda 99 golü olan Visca, bugün dalya yapmak için de mücadele edecek.


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