Edin Visca, Akyazı'da görücüye çıkıyor

Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, ilk kez Akyazı'da taraftarın önüne çıkacak.

Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Edin Visca, ilk kez Akyazı'da sahaya çıkacak.

Bordo-mavili formayı ilk kez Sivas'ta giyen yıldız oyuncu, bu kez iç sahada taraftarla buluşacak.

Ligde 4 gol 9 asistle oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımındaki ilk gol sevincini de taraftarı önünde yaşamak için mücadele edecek.

DALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Başakşehir forması giydiği dönemde 3-1 kazandıkları Giresunspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu, yeşil-beyazlılar önünde yine başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Üst düzey resmi maçlarda 99 golü olan Visca, bugün dalya yapmak için de mücadele edecek.