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Edin Visca ameliyat oldu

Edin Visca ameliyat oldu

Trabzonspor, Hatayspor mücadelesinde kolu kırılan Edin Visca'nın son durumu ile ilgili duyuru yayınlayarak, Boşnak oyuncunun ameliyat olduğunu açıkladı.