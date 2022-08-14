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Edin Visca ameliyat oldu
Trabzonspor, Hatayspor mücadelesinde kolu kırılan Edin Visca'nın son durumu ile ilgili duyuru yayınlayarak, Boşnak oyuncunun ameliyat olduğunu açıkladı.
- 14.08.2022 - 15:24
- Güncelleme : 14.08.2022 - 17:30
Trabzonspor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Edin Visca'nın son durumuna dair bordo-mavili kulüpten bir açıklama geldi.
Trabzonspor, Edin Visca'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine kısa sürede başlanacağını duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;
"Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." denildi.
Tecrübeli oyuncunun tahmini olarak 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.