Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.922
-0.23%
BTXN Coin
6.45
-4.86%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Edin Visca ameliyat oldu

    Trabzonspor, Hatayspor mücadelesinde kolu kırılan Edin Visca'nın son durumu ile ilgili duyuru yayınlayarak, Boşnak oyuncunun ameliyat olduğunu açıkladı.
    • 14.08.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edin Visca ameliyat oldu

    Trabzonspor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Edin Visca'nın son durumuna dair bordo-mavili kulüpten bir açıklama geldi.

    Trabzonspor, Edin Visca'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine kısa sürede başlanacağını duyurdu.

    Edin Visca ameliyat oldu #1

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;

    "Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." denildi.

    Tecrübeli oyuncunun tahmini olarak 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Edin Visca ameliyat oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü
    Futbol

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü

    Eşini öldüren koca gün yüzü göremeyecek
    3. Sayfa

    Eşini öldüren koca gün yüzü göremeyecek

    Görüş Bildir