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    Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı

    Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı

    Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, takımıyla olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 16:18
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 16:18
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    Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, son gün açıkladığı transferlerin yanı sıra iç transferde de önemli bir hamleye imza attı.

    5 YILLIK SÖZLEŞME

    Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan turuncu-lacivertliler, takımın tecrübeli kaptanı Edin Visca ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.

    Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı #1

    FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

    Transfer dönemi boyunca ismi çokça kez Fenerbahçe ile de anılan Visca'nın takımda kalmasını isteyen Başakşehir, sarı-lacivertlilerden gelen tüm teklifleri reddetmişti.

    İstanbul ekibi bu hamleyle birlikte gelecek sezon da Visca'nın geleceğinde söz sahibi olmuş oldu.

    9 YILDIR TAKIMDA

    Bosna Hersekli futbolcu, Zeljeznicar takımından 2011 yılında 400 bin euroya transfer edilmişti.

    O günden bu yana Başakşehir formasını terleten Visca, geçen sezon 33 maçta 13 gol 13 asist ile takımına katkı sağlayarak şampiyonluğun baş aktörlerinden oldu.

    Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı #2

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