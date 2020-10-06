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- Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı
Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 16:18
- Güncelleme : 06.10.2020 - 16:18
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, son gün açıkladığı transferlerin yanı sıra iç transferde de önemli bir hamleye imza attı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan turuncu-lacivertliler, takımın tecrübeli kaptanı Edin Visca ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Transfer dönemi boyunca ismi çokça kez Fenerbahçe ile de anılan Visca'nın takımda kalmasını isteyen Başakşehir, sarı-lacivertlilerden gelen tüm teklifleri reddetmişti.
İstanbul ekibi bu hamleyle birlikte gelecek sezon da Visca'nın geleceğinde söz sahibi olmuş oldu.
9 YILDIR TAKIMDA
Bosna Hersekli futbolcu, Zeljeznicar takımından 2011 yılında 400 bin euroya transfer edilmişti.
O günden bu yana Başakşehir formasını terleten Visca, geçen sezon 33 maçta 13 gol 13 asist ile takımına katkı sağlayarak şampiyonluğun baş aktörlerinden oldu.