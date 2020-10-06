Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, takımıyla olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, son gün açıkladığı transferlerin yanı sıra iç transferde de önemli bir hamleye imza attı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan turuncu-lacivertliler, takımın tecrübeli kaptanı Edin Visca ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Transfer dönemi boyunca ismi çokça kez Fenerbahçe ile de anılan Visca'nın takımda kalmasını isteyen Başakşehir, sarı-lacivertlilerden gelen tüm teklifleri reddetmişti.

İstanbul ekibi bu hamleyle birlikte gelecek sezon da Visca'nın geleceğinde söz sahibi olmuş oldu.

9 YILDIR TAKIMDA

Bosna Hersekli futbolcu, Zeljeznicar takımından 2011 yılında 400 bin euroya transfer edilmişti.

O günden bu yana Başakşehir formasını terleten Visca, geçen sezon 33 maçta 13 gol 13 asist ile takımına katkı sağlayarak şampiyonluğun baş aktörlerinden oldu.