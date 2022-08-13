Edin Visca: Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım

Trabzonspor'un Hatayspor'la karşılaştığı mücadelede sakatlanan ve kolunda kırık oluşan Edin Visca sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı.

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız Boşnak futbolcusu Edin Visca'nın sol kol humerus kemiğinde kırık meydana gelmişti. En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca sakatlığına dair sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Edin Visca'nın açıklaması şu şekilde:

"Dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi.

Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.