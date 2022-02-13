Edin Visca: Böyle devam etmek istiyoruz

Trabzonspor'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri atan Edin Visca maçın ardından açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Konyaspor karşılaşmasında iki golü de atan Edin Visca, maçın ardından konuştu.

Visca, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Konya'nın güçlü olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.





"GALİBİYETLER ÖNEMLİ"

Golleri için de konuşan yıldız isim, "Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli." dedi.

Visca, son olarak, "Her hafta böyle konsantre devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.