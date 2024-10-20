Edin Visca: Futbol dünyanın en iyi mesleği

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, rakibini tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"FUTBOL DÜNYANIN EN İYİ MESLEĞİ"

Edin Visca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç olacağı belliydi. Başakşehir sistemli bir takım. Biz iyi başladık ve topa sahip olduk. Pozisyonlar bulduk. Sonuçta gol geldi. Öz güven için çok önemli bir 3 puandı. Başakşehir'de 14 yılım geçti, orada büyüdüm ama şimdi Trabzonspor'dayım. Burada 3. senem. Futbol bir yaşamdır. Dünyanın en iyi mesleği."