Euro
15.7415
0.27%
Dolar
13.8434
0.26%
Altın
808.3890
-0.04%
Borsa
206,719.00
1.03%
Bitcoin
594.612
1.15%
BTXN Coin
34.17
4.36%
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Edin Visca ilk 11 için sabırsızlanıyor

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, "Oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edin Visca ilk 11 için sabırsızlanıyor

    Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'nın, cumartesi oynanacak Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    Abdullah Avcı'nın adaptasyon sürecini kısaltmak için özel olarak ilgilendiği 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir camianın parçası olmak heyecan verici. Buraya adım attığım andan itibaren kendimi Trabzonspor'un bir parçası olarak hissediyorum." dedi.

    Edin Visca ilk 11 için sabırsızlanıyor #1

    VISCA 4 GOL 9 ASİST

    Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig 'in tartışmasız en istikrarlı hücum oyuncusu...

    310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı futbolcu, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki (4 gol, 9 asist) etti.


    Görüş Bildir