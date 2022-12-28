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Edin Visca, Karagümrük maçında sakatlandı
Trabzonspor'da Boşnak futbolcu Edin Visca, Fatih Karagümrük karşısında omzundan sakatlanarak oyun kenarına geldi.
- 28.12.2022 - 21:28
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
Omzu bandajla sarıldı
Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmüştü
Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)