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    Edin Visca, Karagümrük maçında sakatlandı

    Trabzonspor'da Boşnak futbolcu Edin Visca, Fatih Karagümrük karşısında omzundan sakatlanarak oyun kenarına geldi.
    • 28.12.2022 - 21:28
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    Edin Visca, Karagümrük maçında sakatlandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

    Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

    Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.

    Omzu bandajla sarıldı

    Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

    Edin Visca, Karagümrük maçında sakatlandı #1

    Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmüştü

    Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.

    Edin Visca, Karagümrük maçında sakatlandı #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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