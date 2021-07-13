Edin Visca: Kariyerimi Başakşehir'de bitirmek istiyorum

Başakşehir’in tecrübeli ismi Edin Visca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Visca, yeni sezon öncesi iddialı sözler söyledi.

Başakşehir’in başarılı oyuncusu Edin Visca, hakkında çıkan transfer haberlerini gördüğünü ancak turuncu-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmediğini ve kariyerini Başakşehir’de bitirmek istediğini söyledi.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇECEK"

Edin Visca, turuncu-lacivertli takımın Bolu’nun Gerede ilçesinde kamp yaptığı otelde yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferler geldi. İyi transferler yaptık. 7-8 gündür buradayız, hava ve sahalar güzel. Gerçekten mutluyum, çünkü pandemiden dolayı Türkiye’de kamp yapıyoruz. Her zaman Avusturya’ya gitmek yorucu oluyordu. İyi bir kamp geçiyor, herkes çok iyi çalışıyor. İnşallah benim ve takım için çok güzel bir sezon geçecek." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM EVİM"

Visca, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak geçtiğimiz sezon sözleşmesini 5 yıl uzattığını hatırlatarak, "Teklifler geldiğinde başka bir kulüple hiç konuşmadım. Göksel Başkanım ile o kadar yakınız, bana o kadar çok değer verdi ki.. Benim evim burası, ben de kulüpten habersiz hiç konuşmadım, konuşmam. Burada mutluyum. Kulübe de hep şunu söyledim, ‘Karar sizin. Ben burada mutluyum. Bana siz çok şey verdiniz. Ben de kulübe çok şey verdim tabii ki. Yıllardır beraberiz, kimsenin arkasından bir şey yapmak istemiyorum.’ dedim. Her zaman böyle oldu. Başakşehir’de çok mutluyum, birlikte şampiyon olduk. Karar onların ama ben kalmak istiyorum. Burası benim evim. Hep şunu söyledim, Tekrar Başakşehir’i zirveye götürmek istiyorum.





"KARİYERİMİ BAŞAKŞEHİR'DE BİTİRMEK İSTİYORUM"

Futbolu bırakmayı hiç düşünmedim. Daha çok oynamak istiyorum ama 4 yıl daha kontratım var. Sadece Başakşehir’e odaklandım. Burada kalmak istiyorum. Kariyerimi de Başakşehir’de bitirmek istiyorum. Tekrar şampiyon olmak, kupa kazanmak istiyorum. O kadar güçlü bir takımımız var. O kadar büyük bir aileyiz. Her zaman fazla motive oldum. Bu sene bende ve kulüpte yeni bir hedef var. Çok motive geldim. Ayrılmayı gerçekten hiç düşünmüyorum." yanıtını verdi.

"DÜŞME KORKUSUNU HİSSETMİŞTİM"

Başakşehir’in şampiyon olduktan sonraki büyük düşüşüne de değinen Visca, geçen senenin kendileri için çok zor geçtiğini aktararak, "Düşüşün bana göre birkaç sebebi vardı, şampiyon olduktan sonra bir-iki hafta dinlendik ve Avrupa Ligi’nde Kopenhag maçını oynadık. Sadece 8-9 gün sonra da yeni sezon başladı, çok zordu. Fizik ve mental olarak çok yorulduk. İlk 4 maçı kaybettik, çok fazla sakatlanan oyuncu oldu. Caiçara ve Martin Skrtel’in aşil tendonu koptu. Defansın belki de en önemli iki oyuncusunu kaybettik. Ben de Leipzig maçında sakatlandım. Takım olarak biraz koptuk. Belki de herkes Şampiyonlar Ligi’ne odaklandı, belki Süper Lig kafaların arkasında kaldı. Önceki gibi takım içinde beraberlik olmadı. Futbolda böyle sezonlar olabiliyor. Sezon sonuna doğru toparlandık, takım olduk, çok şükür kurtardık." değerlendirmesinde bulundu.

Visca'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

"DZEKO'YA 'GELİRSEN BAŞAKŞEHİR'E GELECEKSİN' DEDİM"

"Evet sık sık konuşuyoruz. Bir sene önce konuştuğumuzda ‘Ne zaman hazır olacaksın? seni Başakşehir’de görmek istiyorum. Biz şampiyonluk yaşadık, seninle beraber daha kolay bir şampiyonluk yaşayacağız.’ dedim. Daha önce bunu hiç söylemedim, haber de çıkmadı ama öyle bir şey de vardı. Transfer döneminin bitmesine 1,5 ay kaldı, kimse ne olacağını bilmiyor ama şu ana kadar zor gözüküyor. Her zaman konuşuyorum, ağabeyim gibi. Onun futbolu başarılı bu başka ama insan olarak benim ağabeyim gibi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Edin Dzeko’ya ’Sen benim ağabeyimsin ama Türkiye’ye gelirsen yalnızca Başakşehir’e geleceksin.’ dedim. Diğer takımlara gitmesine izin yok. Belki iki Edin tekrar birlikte oynarız."





"EMRE BELÖZOĞLU..."

"Emre Belözoğlu ağabeyim gibi. Bizim kaptanımızdı. Onunla oynadığım için çok mutluyum. Emre Belözoğlu oyunumu en fazla etkileyen oyuncu oldu. Benim koşularımı her zaman gördü. Topu alınca hep bana pas verdi. Onunla oynadığım için çok mutluyum, çok şey öğrendim. Milli takımda çalışacağı haberini gördüm, mutlu oldum. Türkiye’deki en tecrübeli oyuncuydu. Bence milli takıma çok yardım edecek. Fenerbahçe’de de iyi işler yaptı. O geldikten sonra Fenerbahçe iyi oynamaya başladı. Son maça kadar şampiyon olabilirdi. Futbolu ne kadar çok bildiğini bu kısa sürede gösterdi."