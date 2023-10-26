Edin Visca: Kendi performansımdan çok mutlu değilim Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, "Bireysel olarak kötü hissediyorum. Türkiye'de üst üste 9 sene Avrupa kupalarında da oynadım. Üzücü bir süreçteyiz. Bireysel olarak ders çalıştım. Kötü maçlarda ben de kötü performans verdim" dedi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Bu kritik mücadele 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde Bosna-Hersekli futbolcu Edin Visca basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hoca geldiğinde hemen o eski günleri anlattı bize"

Visca, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma geri döndüğünü anımsatarak, şu şekilde konuştu:

Her değişiklik zor oluyor. Hoca geldiğinde hemen o eski günleri anlattı bize. 10 gün içinde 4-5 toplantı, analiz yaptık. Hoca, hem savunma hem hücumda pozitif enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız. Bireysel olarak hatalarımız vardı. 10 gün içinde konuştuk, analiz de yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda, maçlarda en iyi şekilde hocanın bizden istediklerini beraber yapmaya çalışacağız.

"Kendi performansımdan açıkçası çok mutlu değilim"

Her zaman bir takım oyuncusu olduğunu dile getiren Visca, şöyle devam etti:

En iyi şekilde bireysel olarak da performansımı göstermeye çalışıyorum. İleride daha iyi olmak istiyorum. Kendi performansımdan açıkçası çok mutlu değilim. Bu futbolu, takım oyununu Abdullah hoca ile hatırladık. Önceden bireysel olarak daha ön planda gittik, şimdi savunma ve hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyor. Ben de hoca ile yıllardır çalıştım. Küçük detaylar, arkadaşlar için koşmak, yardım etmek önemli. Her şey asist, gol değil. Bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Zaten analiz yaptık, bence iyi bir süreç bizi bekliyor.

"Kötü maçlarda ben de kötü performans verdim"

Visca, teknik direktör Avcı'nın istediklerini sahada uygulamaya çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

Ben de bireysel olarak kötü hissediyorum. Türkiye'de üst üste 9 sene Avrupa kupalarında da oynadım. Üzücü bir süreçteyiz. Bireysel olarak ders çalıştım. Kötü maçlarda ben de kötü performans verdim. Bu sezonu ben de geçen sezon gibi geçirmek istemiyorum. Bu sezon en azından ilk 4 içinde bitirmek, kupa kazanmak istiyoruz. Eski günleri yaşamak, burada kupa kaldırmak istiyorum. Taraftarların tribünü doldurmasını istiyorum. Maçlardan 4-5 gün önce soruyorum, taraftarlar geliyor mu? Ne kadar bilet satıldı? Kötü sezon yaşadık, az taraftar görünce kötü hissediyorum. Ama biz bir maç kazandık, bir seri yakalamak, stadı doldurmak, hedefe gitmek istiyoruz. İnşallah bu sezon iyi geçecek.

"Gerçek futbolu Trabzon'da yaşıyorsun"

Trabzon'un 24 saat futbolu yaşadığını, bunu diğer oyunculara da aktardığını anlatan Visca, şunları dedi:

Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey. Bu takımın her zaman hedefi olması gerekiyor. Gerçek futbolu Trabzon'da yaşıyorsun. Bu sezon eski performansımı tekrar yakalamak istiyorum.

"Karagümrük deplasmanına, İstanbul'a kazanmak için gideceğiz"

Edin Visca, Alanyaspor'u yendiklerini karşılaşmanın analizini yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Karagümrük deplasmanına, İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Alanyaspor maçından sonra ilk antrenmanda hoca 'Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz.' dedi. Geçen sene Karagümrük maçında ben sakatlandım, yenildik. 3 puandan daha önemli maç. Sonra derbiye gidiyoruz. Öncelikle Karagümrük maçını kazanmak ve sonra Fenerbahçe maçına hazırlanmak.

"Milli takımı tebrik ediyorum"

A Milli Takım'ın aldığı sonuçlara da değinen Visca, şu şekilde konuştu: