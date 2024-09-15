Edin Visca kırmızı gördü! Trabzon, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. haftanın kritik mücadelesinde ile kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor, 10 kişi kaldı.

VISCA, TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.

EN ERKEN KIRMIZI KART

Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editör