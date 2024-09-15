Edin Visca kırmızı gördü! Trabzon, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Haber Merkezi
Süper Lig'de 5. haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor, 10 kişi kaldı.
VISCA, TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI
Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.
EN ERKEN KIRMIZI KART
Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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