Edin Visca, performansıyla büyülüyor

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta, ilk yarı performansını geride bıraktı.

Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR

Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, bordo-mavililerde 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.

Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.



Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.



