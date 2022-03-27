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    Edin Visca, performansıyla büyülüyor

    Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta, ilk yarı performansını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 15:33
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    Edin Visca, performansıyla büyülüyor

    Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.

    PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR

    Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, bordo-mavililerde 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.

    Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.

    Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.

    Edin Visca, performansıyla büyülüyor #1


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