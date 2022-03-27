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- Edin Visca, performansıyla büyülüyor
Edin Visca, performansıyla büyülüyor
Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta, ilk yarı performansını geride bıraktı.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 15:33
Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.
PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR
Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, bordo-mavililerde 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.
Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.