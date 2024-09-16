Edin Visca, gördüğü kırmızı kart için özür diledi

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golü 17. dakikada Okay Yokuşlu'dan gelirken, Beşiktaş'ın golünü 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bordo-mavili ekipte Edin Visca, VAR uyarısının ardından 13. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

VISCA, ÖZÜR DİLEDİ

Müsabakanın ardından ise Visca, Rafa Silva'ya yaptığı sert faul hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan hücum oyuncusu, kırmızı kartı nedeniyle özür diledi.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTİYORUM"

Visca'nın açıklaması şu şekilde:

Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla. Sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır.