Edin Visca: Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabiliriz

Trabzosnpor'un başarılı hücum oyuncusu Edin Visca, "Şampiyonlar Ligi için hazırız. Play-off'u geçip gruplara çıkacak gücümüz tabii ki var. Orada ses getirebilecek, fark yaratabilecek bir ekibiz" dedi

Süper Lig'in şampiyon ekibi Trabzonspor, gelecek yıl 3 kulvarda mücadele etmek için şimdiden çalışmalarına başlamış durumda.

Bordo-mavili ekip, takımın teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğinde Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına da devam ediyor.

Diğer yandan ekibin hücum hattında görev yapan ve takıma geçen sezon devre arasında Başakşehir'den transfer olan Edin Visca, Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor adına attığım ilk goldü"

İlk olarak Edin Visca, bordo-mavili forma ile ligin 23. haftasında Galatasaray'a son dakikalarda attığı golü, "Kariyerimin en önemli golü oldu, çünkü hem Trabzonspor adına attığım ilk goldü, hem de o maçtan sonra şampiyonluğa iyice inandık." sözleriyle anlattı.

"Ondan her şeyi öğrendim"

Abdullah Avcı'dan çok şey öğrendiğini belirtren Visca, "10 yıl önce Avcı ile Türkiye'ye geldim, ondan her şeyi öğrendim. Hem kariyerime hem futboluma hem düşüncelerime ve son olarak da şampiyonluğu yaşatıp mutluluğuma katkı yaptı." dedi

"Avcı beni aradı, kulübün hedeflerini anlatınca çok etkilendim"

Trabzonspor'un kendisiyle daha önce de ildilendiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Bu durum benim dışımda gelişti ama hem yaz hem de ara transfer döneminde benim bildiğim 4-5 resmi transfer teklifi geldi. Ama Başakşehir kulübünde gerçekten mutluydum ve başkanımız hepsini reddetti. Trabzon benimle daha önce de ilgilendi ama bu devre arasında Avcı beni aradı, kulübün hedeflerini anlatınca çok etkilendim. Bu kez ben de çok istedim, çünkü heyecanlandım, hedefleri çok özeldi. Ne dedilerse o oldu zaten." ifadelerini kullandı.

"Burada sadece şampiyonluk havası var"



Şampiyonluğa takımca inandıklarını belirten Bosnalı oyuncu, "Trabzonspor'a transferimde önce Abdullah Avcı, ardından yönetimle görüştüm, etkilendim. Ama Trabzonspor'da ilk antrenmana çıktığım günü unutamıyorum. Bütün takım arkadaşlarım bana çok içten davrandılar. O antrenman bitince şunu düşündüm. Herkes başarıya inandı, sadece bunu düşünüyor. Burada sadece şampiyonluk havası var. Biz bu işi başaracağız. Bu inanç ve birliktelik anahtarımızdı ve bu da zaten bizi şampiyonluğa götürdü." sözlerini söyledi.





"Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek bir ekibiz"



Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan sağ ayak, "Orası açıkçası çok zor bir arena, çok güçlü takımlar var. Ama bizim kadromuzda da o turnuvada oynayanlar var. Tecrübeli isimlerimiz çok. Ve çok yetenekli gençlerimiz var. Hocamız zaten büyük usta, mükemmel taraftara sahibiz. Şampiyonlar Ligi için hazırız. Play-off'u geçip gruplara çıkacak gücümüz tabii ki var. Orada ses getirebilecek, fark yaratabilecek bir ekibiz, buna inanıyorum." şeklinde konuştu.

"En büyük yanlışım, maçta rakibe sinirlenmek"



Maç esnasında en çok kendi yapamadıklarına sinirlendiğini belirten oyuncu, "Rakibin amacı seni oyundan düşürmek. Bunu topu çalarak, çalım yemeyerek, bazen de güç kullanarak, kasıtlı şekilde faul yaparak gerçekleştirir. Bu futbolun doğası. Rakibe sinirlenince onun istediğini yapmış oluyorsun zaten ve kendine zarar veriyorsun. En büyük yanlışım, maçta rakibe sinirlenmek ve bunu en aza indirdiğimi düşünüyorum ve onlara takılmıyorum mümkünce. Artık sadece kendi yapamadıklarıma sinirleniyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



