Edin Visca: Toparlanmamız gerekiyor

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Süper Lig'de 22. haftada Rizespor deplasmanına giden Trabzonspor, rakibine 1-0 yenildi.

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi.

"Toparlanmamız gerekiyor"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Visca, şu sözleri kullandı;

"Maalesef bugün de kaybettik, geçen hafta da kaybettik. Bireysel olarak hata yaptık, çok top kaybettik. İyi oynamadık Galatasaray maçında ve bu maçta. Fazla pozisyon bulamadık. İyi bir analiz yapmak gerekiyor. 2 maçtaki sonuçlar yakışmıyor. Toparlanmamız gerekiyor. 3. sıradayız, o pozisyonu korumamız gerekiyor. İki maç yakışmayan sonuç aldık. Sadece sonuç değil, oyun olarak da. Toparlanmamız gerekiyor. Pazartesi maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."