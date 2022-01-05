Edin Visca, Trabzonspor ile anlaştı

Edin Visca, Trabzonspor ile anlaştı

Trabzonspor ile Başakşehir, Edin Visca transferi için anlaşma sağladı. Saat 16.00'da resmi açıklama yapılacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek.

Yapılacak bu görüşme sonrasınde Edin Visca transferi için resmi bir açıklama gelecek. Tarafların buluşmada ödeme planını belirleyerek transferi sonlandırması bekleniyor.





"SON AŞAMAYA GELDİK"

Öte yandan 61 saat'e konuşan Göksel Gümüşdağ, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar." sözlerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00'da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır. Basın mensuplarının Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri rica olunur." sözlerine yer verildi.



