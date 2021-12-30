Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hedefinde

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. İki takım da Boşnak futbolcu için şartları zorluyor.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor ve İstanbul devi Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi ancak bu kez 2011 için değil, Edin Visca için...

TRABZON'UN TEKLİFİ

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor. Gervinho'nun sakatlanmasının ardından sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sorunu Boşnak futbolcuyla çözmek isteyen yönetimin 3 milyon euro artı Yusuf Sarı ile transferi bitirmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Ligde istediğini bulamayan ve lider Trabzonspor'dan 14 puan fark yiyen Fenerbahçe de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniden 4'lü savunma taktiğine geçen sarı-lacivertliler yıllardır peşinde oldukları Edin Visca için 5 milyon euro artı Sinan Gümüş teklifinde bulundu.

Bordo-mavililerden bir adım önde olan sarı-lacivertliler Başakşehir cephesinden gelen cevaba göre hamlesini yapacak. Trabzonspor'un da yeni bir teklif yapması bekleniyor.

18 MAÇTA 4 GOL 9 ASİST

Başarılı futbolcu bu sezon da performansıyla alkış alıyor. Visca, 18 maçta 4 gol 9 asist yaparak takımına önemli ölçüde katkı sağladı.