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    Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hedefinde

    Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hedefinde

    Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. İki takım da Boşnak futbolcu için şartları zorluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:19
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    Süper Lig'in lideri Trabzonspor ve İstanbul devi Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi ancak bu kez 2011 için değil, Edin Visca için...

    TRABZON'UN TEKLİFİ

    Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor. Gervinho'nun sakatlanmasının ardından sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sorunu Boşnak futbolcuyla çözmek isteyen yönetimin 3 milyon euro artı Yusuf Sarı ile transferi bitirmek istediği öğrenildi.

    Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe nin hedefinde #1

    FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

    Ligde istediğini bulamayan ve lider Trabzonspor'dan 14 puan fark yiyen Fenerbahçe de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Yeniden 4'lü savunma taktiğine geçen sarı-lacivertliler yıllardır peşinde oldukları Edin Visca için 5 milyon euro artı Sinan Gümüş teklifinde bulundu.

    Bordo-mavililerden bir adım önde olan sarı-lacivertliler Başakşehir cephesinden gelen cevaba göre hamlesini yapacak. Trabzonspor'un da yeni bir teklif yapması bekleniyor.

    Edin Visca, Trabzonspor ve Fenerbahçe nin hedefinde #2

    18 MAÇTA 4 GOL 9 ASİST

    Başarılı futbolcu bu sezon da performansıyla alkış alıyor. Visca, 18 maçta 4 gol 9 asist yaparak takımına önemli ölçüde katkı sağladı.

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