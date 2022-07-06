Edin Visca: Trabzonspor’la daha fazla kupa kaldırmak istiyorum

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Edin Visca Trabzonspor’la ilgili, “Ben burada mutluyum, sadece bir şampiyonluk değil. Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de önemli başarılar elde edip geçtiğimiz sezon arasında Trabzonspor’a transfer olan Visca, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bosnalı oyuncu takıma Aston Villa’dan gelen Mahmoud Trezeguet ile ilgili düşüncelerini de dile getirdi.

“Trabzonspor camiası bunu hak ediyor”

Sakatlıklar konusunda dikkat edilmesine değinen Edin Visca, "Sakatlık olmaması bizim için büyük güç olacak. Diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de iyi olacağım. Trezegeuet'i tanıyorum iyi bir karakter iyi profesyonel. Biraz konuştuk onunla. Doğucan ve Eren Kasımpaşa'da zaten çok iyi oynadılar. En iyi transferleri yaptık. En önemlisi sakatlık olmasın.Geçen sene bunu çok yaşadık, bizim için iyi bir sezon olacak. Play-off oynayacağız, iyi bir fikstür olacak, ilk hedef gruplara girmek, Trabzonspor camiası bunu hak ediyor.” şeklinde konuştu.

“Böyle bir atmosfer yok”

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına değinen kanat oyuncusu, "Bu dili herkesin öğrenmesi gerekiyor. Türkiye'deki insanlara saygı gösteriyorsun, özellikle yerli oyuncular rahat konuşabilir, İngilizce de biliyorum. Kamptaki ortamımız müthiş. Ben de şimdi hatırlıyorum kutlamaları heyecanlanıyorum. Herkese tek tek anlattım, Trabzonspor’un tarihini anlattım. Bazen arkadaşlar maça gelip izlediler. Benim abim Konya maçına geldi ağladı. Böyle bir atmosfer yok” dedi.

“Dünyada böyle kutlama olmadı”

Edin Visca, “Herkese hissetmek yaşatmak istiyorum. Bireysel performansı arttırmak istiyorum. Dünyada böyle kutlama olmadı, tekrar olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Devamında Trabzonspor’da ortamından bahseden Edin Visca, “Başakşehir rahat bir takım, baskı da yok. Başakşehir'de 5-6 yıl ilk 4 içinde olduk.” dedi.

Abdullah Avcı hakkında övgü dolu ifadelerde bulunan Visca, “Abdullah Hoca ile konuştum, konfor alanına çıkmak istedim. Trabzon'da çalışan yönetici, başkan sağ olsun evime gibi geldim.” dedi.

Visca, “Tekrar yeni bir şeyler yapmak yeni tarih yeni hikaye yazmak istiyorum. Ben mutluyum, sadece bir şampiyonluk değil. Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.