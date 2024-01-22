Edin Visca'dan asist rekoru paylaşımı

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği ve deplasmanda 5-1'lik skorla kazandığı maçta bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Edin Visca rekor kırdı.

Enis Destan'a gol pası veren Edin Visca, 109 asistle Fenerbahçeli Alex de Souza'yı geçerek Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Yaşanan bu gelişme üzerine Visca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum"

Visca, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'de ait olduğum yerde şampiyonluklarımın yanı sıra asist sayılarında da zirveye çıkarak, bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Futbol ve yaşam ile ilgili hemen hemen her şeyi Türkiye'de öğrendim. Öğrenmeye, gelişmeye ve iz bırakmaya devam etmek istiyorum.