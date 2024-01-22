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Edin Visca'dan tarihi rekor! Alex de Souza'yı geride bıraktı

Edin Visca'dan tarihi rekor! Alex de Souza'yı geride bıraktı Süper Lig'in emektar isimlerinden Edin Visca, Galatasaray maçında yaptığı asistle Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu.