Edin Visca'dan tarihi rekor! Alex de Souza'yı geride bıraktı

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederken ev sahibi adına olumlu bir gelişme yaşandı.
Takımın tecrübeli futbolcusu Edin Visca, 12.5 yıldır oynadığı Süper Lig'de kırdığı rekorla adından söz ettirdi.
Alex'in rekorunu kırdı
Bordo-mavililerin attığı tek golde Enis Destan'a gol pası veren Edin Visca, 109 asistle Alex de Souza'yı geçerek Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.
Fenerbahçeli eski futbolcu Alex, Visca'yı bu başarısından dolayı tebrik etti.
Alex de Souza, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak eder." ifadelerini kullandı.
Öte yandan sarı-lacivertli efsane, 108 asisti 8 senede yapmıştı.
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