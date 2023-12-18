Edin Visca'nın aidiyet duygusunu belli eden sözler: Kaç bilet satıldı Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, her iç saha maçından önce kaç bilet satıldığını soruyor. Tribünlerin dolduğunu öğrenirse, iyice motive oluyor.

ensonhaber.com

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda en çok katkı veren isimlerden biri olan Edin Visca, bu yıl sakatlıkları geride bırakıp yeni bir çıkışa imza attı.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan 15 maçın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken 2 gol-3 asist ile katkı verdi. Visca, karakteriyle ve aidiyet duygusu ile herkesin de sevgisini kazanmış durumda.

Hem antrenmanlarda hem maçlarda takım arkadaşlarını enerjisiyle ateşleyen isim olan Visca, iç sahadaki müsabakalar öncesi, kulüp çalışanlarına ne kadar bilet satıldığını da sormadan edemiyor. Visca, tribünler dolunca maça daha fazla motive oluyor.

Taraftara mesaj vermişti

Az taraftar görünce kendisini kötü hissettiğini açıklayan deneyimli futbolcu, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizleri daha fazla desteklemelerini bekliyoruz. Onları mutlu etmek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosnalı futbolcu, bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek istediklerini söyledi.