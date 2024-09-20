Edin Visca'nın aldığı ceza belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. PFDK, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Edin Visca'ya 2 maç ceza verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. PFDK, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Edin Visca'ya 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor'u 300 bin ve Gaziantep FK'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

VISCA'YA 2 MAÇ CEZA

Söz konusu haftada oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Bodrum FK'nın Angolalı oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)