Edin Visca'nın Trabzonspor'daki ilk maç performansı

Trabzonspor'un devre arasındaki transferi Edin Visca, bordo-mavili forma ile ilk maçına Sivas deplasmanında çıktı.

Trabzonspor'un 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ev sahibi takımın özel önlem aldığı Boşnak futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, 2 şut denemesinde bulundu ancak isabet sağlayamadı.

ORTALAMA BİR OYUN SERGİLEDİ

Visca, yüzde 75 pas isabeti ile oynadı ve 3 ikili mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a transferini değerlendiren Visca, "Trabzonspor camiası beni mükemmel karşıladı. Taraftarlar, başkan, yönetim, oyuncular. İlk günden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum." dedi.