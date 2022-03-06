Edremitspor Teknik Direktörü hayatını kaybetti

Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan’ın trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Çanakkale-İzmir karayolu Yolören Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki otomobil, Burak B.'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı.

Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkartıldı.





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan, aynı zamanda Edremit Belediyesi’nin Akçay sorumlusu da olan Alkan, Edremit Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkan’ın cenazesinin pazartesi günü öğlen Zeytinli’de toprağa verileceği öğrenildi.



