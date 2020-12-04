Efecan Karaca koronavirüse yakalandı

Lider Alanyaspor'un yetenekli futbolcusu Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını, lider Alanyaspor'u da vurdu.

Alanya ekibi, yapılan testlerin ardından bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

EFECAN KENDİSİ AÇIKLADI

Alanyaspor'un ismini sakladığı futbolcunun Efecan Karaca olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.