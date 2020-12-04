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    Efecan Karaca koronavirüse yakalandı

    Lider Alanyaspor'un yetenekli futbolcusu Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 11:50
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    Efecan Karaca koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, lider Alanyaspor'u da vurdu.

    Alanya ekibi, yapılan testlerin ardından bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

    Efecan Karaca koronavirüse yakalandı #1

    EFECAN KENDİSİ AÇIKLADI

    Alanyaspor'un ismini sakladığı futbolcunun Efecan Karaca olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Efecan Karaca koronavirüse yakalandı #2

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